Итоги недели: "антиКоломойский" закон, начало падения экономики и санкции против РФ

Главные новости экономики за неделю 12 - 15 мая.

ВЛАСТЬ

Рада приняла "антиКоломойский" закон

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая, которым на год продлены санкции против российских соцсетей и поисковиков. При этом санкции против российских телеканалов продлены на три года и расширены.

В то же время из санкционного списка исключен совладелец терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" российский бизнесмен Алексей Федорычев, а также ряд зарегистрированных в Украине IT-компаний.

Рада освободила от уплаты ЕСВ "спящих" физлиц-предпринимателей

Верховная Рада приняла закон, призванный освободить ряд категорий граждан от двойной уплаты ЕСВ, а также предпринимателей-пенсионеров. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, закон также освобождает от уплаты ЕСВ так называемых "спящих" ФЛП.

Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до окончания карантина

Законом продлено действие введенных ранее налоговых льгот и упрощенных административных процедур для бизнеса до окончания карантина.

В частности, продлен срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, а также освобождения от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей.

Кабмин разрешил возобновить работу всех закрытых рынков

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании внес изменения в постановление о введении карантина, которые позволяют восстановить работу непродовольственных рынков. Перед этим такое решение поддержал президент Владимир Зеленский.

Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, регулярно будут тестировать полицейских и врачей.

Шмыгаль допустил дальнейшее ослабление карантинных ограничений с 22 мая

При условии сохранения умеренной статистики заболеваемости коронавирусной болезнью, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений карантина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Минздраве уточнили, что на втором этапе планируется разрешить спортивные соревнования без зрителей, работу гостиниц (без ресторанов), проведение ВНО, запуск общественного транспорта, открытие дошкольных учреждений.

Рада одобрила отмену штрафов по кредитам для бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, призванный освободить всех заемщиков от неустоек, штрафов и пени за ​​просрочку по кредитам на период карантина и 30-дневный срок после его окончания.

Такая норма с марта введена для потребительских кредитов физлиц, ее действие парламент продлил до конца карантина.

Рада ввела уголовное наказание за кражу кабелей связи

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное повреждение телекоммуникационной сети вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества. Ранее усилить наказание за кражу кабеля призывал "Укртелеком" Рината Ахметова.

Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабинет министров уволил Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва. Нового главу и его заместителей глава Минэкономики Игорь Петрашко сможет назначить лично без проведения конкурсов.

Кабмин сменил главу госпредприятия "Аграрный фонд"

Кабинет министров уволил Ивана Барышева с должности и.о. председателя правления ПАО "Аграрный фонд", назначив на эту должность Богдна Банчука. По данным СМИ, он – сын экс-заместителя генпрокурора Николая Банчука.

Кабмин сменил главу Экологической инспекции

Кабинет министров назначил председателем Госэкоинспекции Андрея Мальованного вместо назначенного правительством Гончарука Егора Фирсова.

Фирсов пытался бороться с вредными выбросами предприятий Рината Ахметова, жена Мальованного владеет двумя фирмами с криминальным шлейфом.

Бывший топ-менеджер россиян рассказал об управлении фондом Зеленского

Бывший топ-менеджер группы VS Energy Борис Баум, который занимался разработкой законопроекта об игорном бизнесе, непосредственно контролировал распределение собранных Владимиром Зеленским с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом средств.

ФИНАНАСЫ

Рада снизила требования к уставному капиталу банков

Верховная Рада принимая "антикризисный" закон для поддержки бизнеса на время карантина проголосовала за снижение требования к минимальному капиталу банков с 500 млн грн до 200 млн грн, а также продлила механизм упрощенной реорганизации и капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Переводы от трудовых мигрантов в первом квартале превысили $2,9 миллиарда

Объем частных переводов в Украину традиционными и неформальными каналами в январе - марте 2020 года составил более $2,9 млрд, тогда как переводы из Украины за границу составили $154 млн, свидетельствуют подсчеты НБУ.

Минфин увеличил размещение краткосрочных облигаций до 20 миллиардов

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 19,39 млрд грн благодаря размещению трехмесячных и шестимесячных ценных бумаг под 11,26-11,28% годовых.

Нацбанк сократил покупку валюты до $160 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 15 мая купил на межбанковском валютном рынке $161,5 млн, по сравнению с $199,1 млн неделей ранее.

Кабмин планирует одолжить $10 миллиардов до конца года

Украина по-прежнему рассчитывает получить $10 млрд финансовой поддержки от финансовых институций в 2020 году, несмотря на изменение программы сотрудничества с МВФ, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Европарламент утвердил выделение помощи для Украины на 1,2 миллиарда евро

Европарламент 547 голосами поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Это решение еще должен утвердить Совет ЕС.

НБУ может наказать "Сбербанк" за смену владельца без разрешения

АО "Сбербанк" не согласовал с украинским регулятором смену собственника своего материнского банка в России, который был передан от центробанка Минфину РФ. В связи с этим Нацбанк Украины может применить к нему предусмотренные законом санкции.

Нацбанк рекомендовал предупреждать банки о крупных покупках

После вступления в силу нового закона о финмониторинге клиентам банков при осуществлении крупных покупок целесообразно предупредить об этом банк, чтобы избежать блокирования операции, заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Нацбанк впервые обнародовал данные об операциях банков с наличными

В первом квартале 2020 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 531,7 млрд грн, что почти на 1% меньше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время выдача наличных выросла на 3,9% и составила 536,6 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат оценил падение ВВП в первом квартале в 1,5%

Реальный ВВП в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года, по сравнению с предыдущим кварталом сокращение ВВП составило 0,8%, свидетельствуют данные Госстата.

Нацбанк 23 апреля оценивал падение ВВП Украины в первом квартале в 0,5%, а Минэкономики 12 мая – в 1,2%.

Дефицит внешней торговли в первом квартале сократился в 47 раз, – Госстат

В первом квартале экспорт товаров и услуг из Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,3% – до $14,68 млрд, тогда как импорт упал на 3,1% – до $14,69 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли сократилось до $9,4 миллиона, по сравнению с $437,9 млн в первом квартале 2019 года.

Из Польши в Украину вернулись меньше 200 тысяч заробитчан

По информации Пограничной службы Польши, после введения карантина с 15 марта по 30 апреля из Польши выехало 198,8 тыс. граждан Украины, а въехало – 53 тысячи.

Еще недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что за период карантина в Украину вернулись около 2 миллионов украинцев, которые потеряли работу за границей.

ЭНЕРГЕТИКА

Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль

В период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в Европе, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями собственников ВЭС и СЭС.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца недели, однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение в понедельник.

Предложенный правительством меморандум предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа, а также зепрет на введение новых СЭС на текущих условиях с 1 июля.

Украинские АЭС сократили производство электроэнергии до исторических минимумов

На минувшей неделе общая работающая мощность атомных блоков украинских АЭС находилась на исторических минимумах, а 14 мая она упала до рекордных 6780 МВт, что составляет меньше 49% от общей установленной мощности.

Германия отказалась освободить "Северный поток-2" от газовых правил ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось освободить "Северный поток-2" от правил обновленной газовой директивы ЕС, требующей резервировать 50% мощности газопровода для независимых поставщиков. Решение может быть обжаловано в суде.

"Укрэнерго" завершило строительство важнейшей подстанции для севера Луганщины

НЭК "Укрэнерго" завершило строительство подстанции 500 кВ "Креминская", на нее подано напряжение для завершения испытаний под нагрузкой. Ее запуск позволит снять зависимость севера Луганской области от Луганской ТЭС Рината Ахметова, которая из-за этого требовала льготных условий работы и не платила за газ.

ТРАНСПОРТ

Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта

Министерство инфраструктуры предложило три этапа возобновления работы пассажирского транспорта. На первом из них с 22 мая планируется возобновить работу городского и пригородного транспорта, автобусные перевозки внутри областей, электрички в "час пик" и поезда "Интерсити+".

Минцифры добавило проверку автостраховки в приложении "Дия"

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые полисы обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) в мобильном приложении "Дия".

При этом министерство уверяет, что появление в открытом доступе персональных данных граждан, в том числе прав, не связано с утечкой данных из приложения. В ГБР подозревают в причастности к этому сотрудников сервисного центра МВД и Госмиграционной службы.

Кличко предложил открыть метро в Киеве с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица после 22 мая постепенно начнет возобновлять работу общественного транспорта, работу метро киевские власти хотят возобновить с 25 мая.

В свою очередь в Минздраве отметили, что могут разрешить возобновить работу метро в Киеве, только если эпидемиологические показатели позволят это сделать.

"Укрзализныця" выбрала поставщиком питания в поездах владельца закусочной в киевском парке

"Укрзализныця" определила победителем конкурса на питание пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" малоизвестную компанию "Гринед", которая предложила платить на 25 тыс. грн в месяц больше, чем нынешний поставщик "Вог Кафе".

Продажа авиабилетов в Украину на конец мая преждевременна, – Мининфраструктуры

Пассажирское авиасообщение в Украине точно не будет возобновлено до конца мая, поэтому покупать билеты на эти даты нет смысла, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины.

КОРПОРАЦИИ

IKEA открыла официальный интернет-магазин в Украине

Шведская компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине. Компания также сохраняет планы открыть первый магазин в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, однако сроки начала его работы неизвестны.

Застройщик из фракции Медведчука запустит новый телеканал для жителей Киева

Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.

В 2010-2012 годах Столар был депутатом от Партии регионов и сохранил свое влияние после 2014 года, когда его называли "серым кардиналом" столицы.

Верховный Суд окончательно отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского

Верховный Суд поставил точку в длившихся с 2017 года судебных разбирательствах, отказав Фонду госимущества в удовлетворении иска к близкому к олигарху Игорю Коломойскому ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году.

Витренко анонсировал свое сокращение из "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Ранее "Нафтогаз" назначил главным исполнительным директором группы Отто Ватерландера, а на минувшей неделе передал руководство направлением международных арбитражей с РФ и "Газпромом" экс-замминистра иностранных дел Елене Зеркаль.

РАССЛЕДОВАНИЯ/КОРРУПЦИЯ

Окружение Коломойского монополизировало поставки хлора для водоканалов

Как выяснили журналисты, Днепропетровский облсовет в 2019 году продал единственного конкурента "Днепразота" Игоря Коломойского по поставке хлора для водоканалов – Аульскую хлоропереливную станцию за 30 млн грн фирме "Агентство Мега Плюс", которая также связана с окружением олигарха.

Суд отменил залог для Микитася и отпустил его под домашний арест

Антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему президенту государственной строительной корпорации "УкрБуд" Максиму Микитасю с залога на круглосуточный домашний арест.

Прокуроры САП просили суд взять Микитася под стражу, поскольку он не довнес в установленный судом срок 50 млн залога, однако теперь он сможет вернуть уплаченные 50 млн грн.