Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №184/2020 обнародован на сайте главы государства.

СНБО 14 мая решил поддержать предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), внесенные Кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины; применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.

Так, из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие указом президента от 15 мая 2017 года №133, исключаются 12 позиций.

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года № 176, исключаются две позиции.

Из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие этим же указом №176, исключается 10 позиций и две позиции изложены в другой редакции, текст которой пока не обнародован).

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, а из списка юридических лиц – одна позиция.

Как сообщалось, ранее в СНБО заявили, что проект указа президента относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента. При этом он содержит изменения, по сравнению с перечнем 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Также санкции введены против российской IT-компаний ABBYY и "1С", корпорации "Парус", ООО "Софтлайн Групп", концерна "Созвездие".

Блокирование активов, запрет на транзакции и вещание также введены против крупнейших российских телерадиокомпаний: "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ, "Звезда", телеканал Life, "Наше радио".

Запрет введен на три года, сообщается в документе. В целом санкции были введены против 468 российских компаний и 1228 физических лиц.