НАБУ завершило расследование дела о нанесении более 21 миллионов убытков АМПУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование о нанесении 21,36 млн убытков ГП "Администрация морских портов Украины".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Следствие установило, что в 2015 году подозреваемые в сговоре организовали закупку за счет государственного бюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту таким образом, что победу в ней одержала частная компания.

Эта компания на самом деле не было соответствующего опыта, а ее предложение не соответствовало условиям закупки. При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана. При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.

При этом чиновники "АМПУ", злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям.

Среди подозреваемых: бывший начальник Одесского филиала "АМПУ", заместитель руководителя Одесского филиала "АМПУ", директор частной компании-победительницы закупки, экс-директор частной компании-арендодателя дноуглубительного каравана.

Пятый подозреваемый в уголовном производстве - физическое лицо, приближенное к народному депутату Украины VII и VIII созывов 20 марта объявлена в международный розыск.