Экспорт зерновых превысил 52 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 15 мая 2020 года экспортировала 52,46 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ.