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Убытки "Хмельницкгаза" за первый квартал превысили 15 миллионов

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Убытки "Хмельницкгаза" за первый квартал превысили 15 миллионов
За первый квартал 2020 года убытки газораспределительной компании "Хмельницкгаз", согласно финансовой отчетности предприятия, составили 15,2 млн.грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза"сообщает БизнесЦензор.

"Этот результат объясняется тем, что в первом полугодии текущего года, утвержденные НКРЭКУ тарифы на доставку газа, покрывают только 84% себестоимости услуги. Следовательно, компания вынуждена откладывать выполнение инвестиционной программы и сокращать ряд первоочередных расходов", - сообщает "Хмельницкгаза".

В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Сейчас действующий тариф в первой половине 2020 года является убыточным для компании.

"Ведь из-за полученных убытков и значительных неплатежей потребителей "Хмельницкгаз" вынужден откладывать комплекс запланированных мероприятий и работ в рамках инвестиционной программы: реконструкцию газопроводов, замену шкафных регуляторных пунктов и отслужившего оборудования, приобретение спецтехники и сетевого оборудования; а также полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки", - сообщает компания.

Поэтому полученные средства, в первую очередь, направляются на первоочередные нужды и направления: функционирование аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда, отчисление в бюджеты всех уровней, а также приобретение средств дезинфекции и индивидуальной защиты сотрудников, оказание благотворительной помощи медицинским учреждениям области.

Усугубляет проблему также неполная и несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. Так, за первый квартал потребители оплатили только 89% предоставленных услуг, причем наименьшая оплата за предоставленные услуги у населения составляет лишь 70%.

Однако, даже во время карантина, АО "Хмельницкгаз" продолжает работать в усиленном режиме, чтобы потребители не испытывали неудобств и бесперебойно получали газ, а в случае необходимости - обратились круглосуточно на экстренную аварийную службу 104.

"С начала карантина мы уже установили 19 новых шкафных регуляторных пункта, провели техническое обслуживание газорегулирующего оборудования, ликвидировали сотни утечек газа и обеспечили бесперебойную доставку газа всем подолянам- нашим потребителям", - рассказывает финансовый директор АО " Хмельницкгаз" Александр Храпицкий.

"Также, чтобы не подвергать опасности, перевели в онлайн-режим все без исключения наши Центры обслуживания клиентов. Поэтому потребители не испытывают неудобств, а при необходимости обращаются и решают все вопросы, кроме того, имеют возможность мгновенно зарегистрироваться в Личном кабинете на 104.ua", - сообщает Храпицкий.

Начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Хмельницкгаз" - с 1 июля 2020 года. Поэтому при сохранении низких рыночных цен на газ, данный тариф позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.

"А также, наконец, за много лет, проводить в полной мере запланированную модернизацию газораспределительной системы Хмельницкой области протяженностью около 18 тыс. км", - сообщает компания.

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