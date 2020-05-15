Глобальные потери от коронавируса могут составить10% мирового ВВП, – прогноз

Глобальные экономические потери в результате пандемии коронавируса SARS-CoV-2 могут составить 8,8 трлн долларов или почти 10% мирового ВВП, сообщил Азиатский банк развития (АБР) в своем актуализированном прогнозе.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Базирующий в Маниле банк прогнозирует такие потери в случае длительного карантина сроком до шести месяцев. В случае краткосрочного локдауна до трех месяцев потери могут составить 5,9 трлн долларов, что эквивалентно 6,4% глобального ВВП. Новые цифры более чем вдвое превышают прогнозы, сделанные самим АБР только в марте и апреле, а также расчеты Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Для азиатско-тихоокеанского региона АБР прогнозирует потери в объеме 1,7 трлн долларов в случае краткосрочного карантина и в объеме 2,5 трлн долларов – в случае долгосрочного. "Эти потери будет трудно компенсировать. Более того, нельзя исключать возможность финансового кризиса, если не удастся вовремя сдержать пандемию и тем самым предотвратить крупные дефолты и банкротства", - предупреждают эксперты АБР.