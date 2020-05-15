Украина получит первый транш МВФ в течение двух недель, – Ковалив

Украина ожидает получение первого транша от новой программы с МВФ в течении одной-двух недель, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковали.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

При этом, по словам Ковали, общий размер программы кредитования МВФ для Украины еще дорабатывается.

В среду Верховная Рада приняла законопроект о банковской деятельности (так называемый "антиКоломойский" закон), который устраняет последнее препятствие для новой сделки МВФ по поддержке экономики Украины.

Ковалив заявила, что принятие законопроекта и другие шаги являются "явным свидетельством того, что у Украины есть большие обязательства по проведению реформ".

Как сообщалось, на заседании 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый "антиКоломойский" закон, которым среди прочего исключена возможность возвращения "Приватбанка" бывшим собственникам по решениям судов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль перед этим заявил в парламенте, что Украина может получить денежный транш от МВФ в конце мая.

Ранее Шмыгаль заявил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.

Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.