"Роснефть" объявила о полном прекращении работы в Венесуэле из-за санкций США

Деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена.

Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", – заверил Сечин.

В результате сделки общество группы "Роснефти" со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций "Роснефти".

Как сообщалось, 28 марта российское правительство объявило, что приобрело у "Роснефти" активы в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании в обмен на 9,6% акций самой "Роснефти".

В тот же день Россия в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть". Гендиректором компании стал Николай Александрович Рыбчук. Его полный тезка - член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем ФСВТС России в этом африканском государстве.

14 мая стало известно, что "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле. Владельцем 80% ННК стало ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", которое, в свою очередь, в конце апреля перешло в собственность "Росзарубежнефти".

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В "Роснефти" пояснили продажу активов и уход из Венесуэлы желанием снять санкции, введенные США против ее дочерних структур.

Ранее США ввели санкции против двух дочерних компаний "Роснефти" с регистрацией в Швейцарии – Rosneft Trading S. A. (RTSA) и TNK Trading International (TTI) – за поставки венесуэльской нефти.

После этого "Роснефть" впервые не раскрыла ежеквартальные показатели задолженности венесуэльской PDVSA по выданным ей денежным авансам. По состоянию на конец третьего квартала 2019 года долг венесуэльской госкомпании равнялся $800 млн без учета процентов. Эта задолженность образовалась в результате авансов, которые российская компания выдавала PDVSA в прошлые годы за предстоящие поставки сырья.