В Германии зафиксировали рекордный обвал экономики со времен глобального кризиса

В Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 зафиксирован рекордный обвал экономики со времен мирового финансового кризиса.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В первом квартале 2020 года германская экономика сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,2%, сообщило Федеральное статистическое ведомство, отметив, что это "крупнейший обвал со времен глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии".

В первом квартале в Германии заметно сократились экспорт, потребление и инвестиции. "Экономические последствия пандемии коронавируса вызвали рецессию", - констатировало министерство экономики ФРГ.

В сравнении с другими крупными странами еврозоны Германия пострадала не так сильно: в частности, во Франции - второй по величине экономики еврозоны - объем ВВП сократился на 5,8%, а в Италии - на 4,7%.

Еще в январе-феврале многие индикаторы свидетельствовали об оживлении экономики. Однако все резко изменилось в марте с введением ограничений, направленных на сдерживание пандемии коронавируса, - закрылись магазины, отели, рестораны и фабрики, различные мероприятия были отменены.

По прогнозам Минэкономики ФРГ, последствия ограничительных мер отразятся на показателях за второй квартал еще сильнее. Commerzbank прогнозирует обвал в объеме более 11%, а Deutsche Bank – 14%.

В 2020 году правительство ФРГ ожидает самой глубокой рецессии за весь послевоенный период. Объем ВВП Германии может сократиться на 6,3%.