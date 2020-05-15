Кабмин предложил снизить "зеленый тариф" для солнечных станций на 25%

Предложенный правительством на состоявшихся 14 мая переговорах с инвесторами в альтернативную энергетику предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа.

Об этом свидетельствует проект предложенного Кабмином меморандума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации без пролонгации срока действия договоров: для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии солнца – на 25%, для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра – на 12,5%", – сказано в проекте меморандума.

Кроме того, сроки введения в эксплуатацию СЭС по "зеленому тарифу" предложено ограничить 1 июля 2020 года, ВЭС – 1 июля 2021 года. Те, кто введет свои объекты в эксплуатацию после указанных сроков, смогут принять участие в аукционах на квоты поддержки производства электроэнергии из ВИЭ.

Кроме того, в проекте указано, что ответственность за небалансы для производителей электроэнергии из ВИЭ, не согласившихся на условия добровольной реструктуризации, наступает уже с 2020 года, тогда как для согласившихся – с 1 января 2022 года.

При этом с 1 июля 2020 года ответственность за небалансы будет составлять 10%, с 1 января 2021 года – 50%.

Проектом меморандума также предусматривается бесплатное ограничение отпуска электроэнергии при диспетчеризации не более 150 минут в год.

Согласно закону "Об альтернативных источниках энергии", тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч (без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу.

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Как сообщалось, накануне на встрече с представителями собственников ВЭС и СЭС премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца недели, однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение в понедельник.

Напомним, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель"оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.