Зеленский снял антироссийские санкции с четырех IT-компаний

Работающие в сфере IT компании ООО "Монт УА", "Сапран Украина", "Гисинфо", а также девять фирм из группы компаний "Парус" исключены из украинского санкционного списка, куда они были включены решением СНБО и указом президента Петра Порошенко в 2017 году.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 202 президент Владимир Зеленский ввел в действие своим указом в тот же день и обнародовал на своем сайте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, санкции сняты с компаний "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Мисто", "Парус-Прикарпатье", "Парус-Донбасс", "Центр информационных технологий "Парус-Единение", "Южный Парус" и ООО "Парус-Лев".

Группа компаний "Парус", которая предлагает ПО для управления предприятием и является конкурентом "1С", протестовала против включения ее в санкционный список и заявляла, что с середины 2003 года разрабатывает исключительно национальный программный продукт.

На время введения санкций на сайте группы компаний указывалось, что она включала региональную сеть из 28 региональных представительств и более двух десятков дилерских компаний. Общее количество ее сотрудников превышало 550, из которых более 250 работали в Киеве.

Количество инсталляций превышает 200 тыс., а в числе клиентов были указаны администрация президента, Служба безопасности Украины, Минюст, Минобороны, МВД, Минэкономики, Госфининспекция, МИД, Антимонопольный комитет Украины, Верховный суд. Также среди клиентов назывались "Укртелеком", "Укрнафта", "Укргазвыдобування", крупные производственные, страховые, транспортные, торговые компании.

ООО "Сапран Украина" некогда было связано с российской компанией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении IТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ, а также на базе собственных разработок.

В то же время "Сапран Украина" также оспаривала решение о включении ее в санкционный список как безосновательное. Среди клиентов IT-консалтинга "Сапран-Украина" были "МТС-Украина", "Метинвест" и "Альфа-Банк".

ООО "Гисинфо" занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компании "КБ Панорама" указывала ее в качестве своего представительства в Украине.

Компания "Монт УА" также занималось предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения и ее название созвучно с известным российским дистрибьютором ПО "MONT", которая ранее была представлена в Украине. В настоящее время сайт "Монт УА" не работает.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Ранее в СНБО заявили, что проект указа президента относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента. При этом он содержит изменения, по сравнению с перечнем 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Также санкции введены против российской IT-компаний ABBYY и "1С", корпорации "Парус", ООО "Софтлайн Групп", концерна "Созвездие".

Блокирование активов, запрет на транзакции и вещание также введены против крупнейших российских телерадиокомпаний: "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ, "Звезда", телеканал Life, "Наше радио".

Запрет введен на три года, сообщается в документе. В целом санкции были введены против 468 российских компаний и 1228 физических лиц.