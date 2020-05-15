Минздрав до сих пор не получил закупленные китайские костюмы для врачей, – Степанов

Заказанные Министерством здравоохранения 71,4 тыс. китайских костюмов биологической защиты для медиков до сих пор не доставлены в Украину.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью BBC Україна, передает БизнесЦензор.

"По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра (15 мая, – ред.). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой – это форс-мажор", – сказал Степанов.

По словам министра, задержка с поставкой костюмов произошла из-за решения китайских властей.

"Когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны были привезти до 1 мая. 25 апреля мы получили письмо от китайской стороны, Государственная таможенная служба Китая ввела определенное ограничение на экспорт материалов – костюмов и средств защиты", – заявил Степанов.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.