"Укртранснафта" запланировала расходы на модернизацию в сумме 4-5 миллиардов

Инвестиционная программа по модернизации производственных мощностей АО "Укртранснафта" предусматривает вливание 4-5 млрд грн.

Об этом сообщил глава дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Инвестиционная программа напрямую связана с модернизацией и автоматизацией производственных мощностей. Плюс отдельно – создание резервуарного парка. Если говорить отдельно по этой программе, то "Укртранснафта" может за 3-4 года с суммой порядка 4-5 млрд грн закрыть всю инвестиционную программу", – рассказал Гавриленко.

Сумма дальнейших инвестиций, по словам Гавриленко, не будет превышать 200-300 млн грн в год, а предприятие станет современным и очень устойчивым с точки зрения доходности.

"При десятилетнем контракте с "Транснефтью" и с устойчивым, на мой взгляд, потребительским спросом, без учета инвестиций в резервуарный парк, инвестиции окупятся за 5-6 лет", – рассказал Гавриленко.

Он подчеркнул, что в модернизации также нуждается нефтепровод "Дружба".

"Речь идет о том, что наша кровеносная система – нефтепровод "Дружба" – морально устарела. У нас недавно вышла из строя задвижка, у нее дата изготовления 1961 год, она просто рассыпалась", – сказал Гавриленко, добавив, что в плане модернизации нефтепровода стоит и замена задвижек и автоматизация всего маршрута с мониторингом.

При этом топ-менеджер отметил, что "Укртранснафта" за последние четыре года выплатило государству 7,5 млрд грн дивидендов.

"Уктранснафта" с 2015 года заплатила около 7,5 млрд дивидендов. При этом остаточная стоимость основных фондов, без стоимость нефти, составляет порядка 16 млрд грн. Грубо говоря, мы выплатили 50% остаточной стоимости своих активов", – рассказал топ-менеджер.

При этом он отметил, что у акционера компании – НАК "Нафтогаз" – нет задачи собирать дивиденды, а ее политику определяет государство, а НАК в данном случае выполняет лишь функцию акционера (агента по сбору дивидендов).

"Государство и бизнес это две разные вещи, с моей точки зрения. Государство не должно заниматься бизнесом, оно должно заниматься регуляторной политикой, функциями контроля, а самое главное – разрабатывать некую стратегию. А бизнес-процессами должен заниматься бизнес", – считает он.

Как сообщалось, из-за снижения спроса со стороны НПЗ в Восточной Европе транзит нефти через территориюУкраины трубопроводным транспортом в мае 2020 года снизится на 40%.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" имеет общую протяжность 4,767 тыс. км и проходит по территории 19 областей Украины. Пропускная способность системы на входе 114 млн тонн в год, на выходе 56,3 млн тонн в год. "Укртранснафта" владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн кубометров. Объем транспортировки нефти в 2018 года составил 15,43 млн тонн (-3,7% к 2017 году).