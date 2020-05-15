"Укрзализныця" выбрала поставщиком питания в поездах владельца закусочной в киевском парке (обновлено)

"Укрзализныця" определила победителем конкурса на питание пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" компанию "Гринед".

Как передает БизнесЦензор, об этом член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Лучшее предложение сделала компания "Гринед", которая согласилась платить "Укрзализны"е" за питание пассажиров "Интерсити" 4,25 млн в месяц. До недавнего времени ВОГ платил 1,7 млн в месяц. Соответственно, предложение победителя составляет в 2,5 раза больше", – сообщил Лещенко.

По его данным "Вог Кафе" сделала второе предложение с платежом 4 млн грн в месяц. Также в конкурсе участвовало ООО "Сокар Петролеум" и три менее известные компании.

По данным в системе YouControl, собственником компании является британская фирма Europa East Media Limited, ей также принадлежат ООО "Ягодный край", ООО "Норвик Украина", ООО "Фуд энд дринк компани" и ООО "Лук фильм медиа", которое занималось рекламой на железной дороге.

В апреле 2020 года бенефициаром ООО "Гринед" через Europa East Media Limited была указана гражданка Великобритании Кетрин Энн Хиксон. Однако в данных "Фуд энд дринк компании" ее бенефициаром через Europa East Media Limited до сих пор является Станислав Прокудин, совладелец ООО "Скайкитчен".

Согласно судебному реестру, фирме принадлежит здание по ул. Терещенковской, 8, в столичном парке им. Шевченко. Ранее в этом небольшом здании находился салон фотографии, а в последние годы – кафе Bunny Bagel. Компания судилась со столичными властями из-за установленной на газоне летней площадки.

В самой "Укрзализныце" позднее заявили, что окончательное решение по итогам отбора будет принято после детального изучения победителя аукциона и внесения им авансового платежа.

"Укрзализныця" проведет детальный анализ работы компании, чье предложение было акцептовано, чтобы окончательно убедиться в надежности поставщика и качества его услуг. После проверки этих факторов компания примет решение о целесообразности заключения соглашения", – цитирует пресс-служба члена правления компании Марчина Целеевского.

В компании напомнили, что для подтверждения своих намерений ООО "Гринед" должно в течение 3 банковских дней перечислить в виде обеспечения своего предложения 4,025 млн грн.

Впоследствии, после подписания соглашения, поставщик в течение 3 банковских дней должен внести на счет АО "Укрзализныця" обеспечения исполнения договора в сумме, равной трехкратному размеру ежемесячного комиссионного вознаграждения.