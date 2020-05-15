Дефицит внешней торговли в первом квартале сократился в 47 раз, – Госстат

В первом квартале 2020 года экспорт товаров и услуг из Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,3% – до $14,68 млрд, тогда как импорт упал на 3,1% –до $14,69 млрд.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли по итогам первого квартала сократилось до $9,4 миллиона, по сравнению с $437,9 млн в первом квартале 2019 года.

При этом экспорт товаров за отчетный период составил $12,25 млрд, сократившись на $18,9 или 0,15%. В то же время импорт товаров сократился на $463,5 млн или 3,4% – до $13,31 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось до $1,06 млрд, по сравнению с $1,5 млрд в первом квартале 2019 года.

В то же время экспорт услуг составил $2,82 млрд, что на $59,9 млн или 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт услуг в первом квартале 2020 года сократился на $9,8 млн или на 0,7% – до $1,38 млрд,

Таким образом, позитивное сальдо торговли услугами незначительно сократилось до $1,45 млрд.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд).