Реконструкцию взлетной полосы в аэропорту Одессы завершат в июне, – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины в июне 2020 года планирует завершить реконструкцию взлетной полосы в международном аэропорту "Одесса".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе рабочего визита в Одесскую область, передает БизнесЦензор.

"Именно для Одессы коронакризис должен стать периодом новых возможностей, ведь количество туристов может возрасти в разы. Для этого и нужен современный аэропорт. Планируем завершить реконструкцию взлетной полосы на Одесском аэропорту в июне этого года. Сейчас готовность объекта составляет 98%, продолжается установка светосигнального оборудования", – отметил Криклий.

Он осмотрел состояние ремонтных работ и отметил, что правительством уже принято решение, согласно которому, на завершение работ в Одесском аэропорта направляется еще 634 млн грн. Кроме этого, Министерство активно готовится к подготовке проекту аэропорта "Мукачево" и модернизации аэропорта в Днепре.