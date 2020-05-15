Фонд гарантирования ликвидировал банк "Юнисон" беглого экс-министра Клименко

В Единый государственный реестр 13 мая внесена запись о прекращения ПАО "Банк "Юнисон" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Банк "Юрисон" звершены. В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками получено 118,5 млн грн, что составляет 99,6% от общей гарантированной суммы", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в феврале Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО "Банк "Юнисон" и предложил бывшим акционерам банка забрать оставшееся имущество.

Так, после удовлетворения требований всех кредиторов банка "Юнисон" осталось: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, бланки векселей и чековых книжек.

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним.

Судебные споры в этом отношении длились 3 года. В итоге Шестой апелляционный административный суд 1 октября 2019 года удовлетворил жалобу Национального банка и подтвердил законность ликвидации банка.

Изначально правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности.

По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России.

По данным НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков.