США начали прямые поставки нефти в Беларусь

Соединенные Штаты Америки 15 мая отправили первую партию нефти в Беларусь.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Ожидается, что танкер прибудет в начале июня в литовский порт Клайпеда, откуда по железной дороге ресурс будет доставлен на белорусские НПЗ.

Это первая в истории прямая поставка американской нефти из США в Беларусь.

В феврале 2020 года Беларусь с официальным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Это был первый визит высокопоставленного чиновника США в эту страну за последних 15 лет. Визит произошел в период активной стадии спора между Россией и Беларусью по цене на нефть и условиям поставок. Тогда одним из вопросов, обсуждаемых на встречи Помпео с президентом Александром Лукашенко, была возможность закупки Беларусью нефти из США.

Ежегодная потребность белорусских НПЗ в импортной нефти составляет около 18 млн тонн. С января по март 2020 года Беларусь из-за разногласий по размеру премии к беспошлинной цене нефти не имела долгосрочных контрактов на поставки сырья из России. Временным решением стали закупки нефти у небольших российских производителей, в частности группы "Сафмар" и импорт норвежской и азербайджанской нефти, в том числе через территорию Украины.

С апреля после урегулирования спора по размерам премии, полноценные поставки из РФ были восстановлены. Индикативный баланс на 2020 год предусматривает поставку в Беларусь 24 млн тонн нефти из РФ.