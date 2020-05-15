"Роснефть" сменила прибыль убытком из-за падения цен на нефть

Крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть "получила в первом квартале чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей ($2,12 млрд), против прибыли в 131 млрд рублей в прошлом году из-за эффекта от курсовых разниц и падения цен на нефть.

"Роснефть" сообщила, что убыток от курсовых разниц по итогам квартала составил 177 млрд рублей в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Показатель EBITDA "Роснефти" в первом квартале снизился на 44% год к году – до 309 млрд рублей, в выручка упала на 15% до 1,8 млрд рублей. Снижение EBITDA и выручки вызвано падением мировых цен на нефть на 24% в годовом сравнении.

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В то же время в компании подчеркивают, что негативные результаты не оказали влияние на способность "Роснефти" генерировать свободный денежный поток, который в первом квартале составил 219 млрд рублей, что ниже в годовом сравнении на 4%.

Благодаря этому показателю "Роснефть" сокращает долговую нагрузку и выплачивает дивиденды, которые по итогам 2019 года составят рекордные 354 млрд рублей, или 33,41 рубля на акцию.