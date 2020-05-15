"Новая почта" разместит облигации на 700 миллионов

Компания "Новая почта" с 11 мая начала размещение облигаций серии "В" на 700 млн грн.

Соответствующий выпуск облигаций зарегистрирован НКЦБФР 7 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Облигации выпущены на срок до 17 февраля 2023 года с купонной ставкой 16% и периодичностью выплат четыре раза в год. Период размещения – с 11 мая по 10 июля 2020 года.

"Мы зарегистрировали новый закрытый выпуск облигаций на 700 млн грн, планируем завершить первичное размещение в июле. Привлеченные от размещения средства "Нова пошта" планирует инвестировать в развитие. В частности, средства будут направлены на новое сортировочное оборудование для инновационных терминалов в крупных городах и областных центрах", – пояснил финансовый директор группы компаний "Новая почта" Петр Фоков.

Как сообщалось, группа компаний "Новая почта" в 2019 году получила 13,45 млрд грн чистого дохода, что на 27,94% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 782,95 млн грн, что на 72,97% больше по сравнению с предыдущим годом.

"Новая почта" в феврале-апреле 2019 года впервые осуществила закрытое размещение облигаций на сумму 300 млн грн под 22% годовых со сроком обращения до 22 августа 2020 года. Средства от размещения облигаций были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений эмитента.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране. Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл".