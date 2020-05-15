"Укрпошта" планирует полностью перейти на электронный документооборот

АО "Укрпошта" планирует полностью избавиться от бумажной отчетности до конца 2021 года.

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский на встрече с журналистами 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца 2021 года "Укрпошта" должна стать полностью диджитализированной. Я хочу полностью закрыть бумажную отчетность до конца следующего года", – отметил он.

В частности, в планах "Укрпошты" – использовать специализированное программное обеспечение и QR-коды для оцифровки процесса доставки.

"Мы хотим сделать так, чтобы нашим клиентам больше не приходилось ходить за рекомендованным письмом в почтовое отделение. Для этого можно использовать приложение с подписью на экране смартфона почтальона при доставке или же специальную систему QR-кодов", – заявил Смелянский.

По словам Смелянского, в планах "Укрпошты" закупить для почтальонов около 25 тыс. смартфонов с картридером, поддерживающих технологию NFC (с учетом заменного фонда)

"Сейчас мы объявим тендер на новую фронт-офисную систему для наших отделений, которая одновременно сможет работать и на смартфонах. В соответствии с требованиями выбранной системой мы будем закупать смартфоны", – отметил гендиректор "Укрпошты".

Окупаемость проекта цифровизации работы "Укрпошты" с учетом закупки смартфонов и ERP-системы, по словам Смелянского, составит около 2,2 года.