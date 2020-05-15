Минздрав подписал кредитный договор со Всемирным банком на $135 миллионов

Министерство здравоохранения подписало кредитное соглашение со Всемирным банком на получение $135 млн дополнительного финансирования по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Предполагается, что $35 млн из этой суммы будет направлено на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Остальные средства будут использованы на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, усиление способности больниц в регионах оказывать качественную помощь при инсультах, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины.

Как сообщалось, в конце апреля совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $135 млн на повышение качества медицины и борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ожидается, что данное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.