Верховный Суд окончательно отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций, которыми Фонду было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 7 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Свой иск Фонд госимущества мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства в 2014 году.

Кроме того, по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных приватизационным договором 882,1 млн грн инвестиций в обновление аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. реконструкцию взлетно-посадочной полосы) до конца 2014 года внесла лишь 142,1 млн грн.

Однако суды решили, что Кабмин только в ноябре 2015 года определил госорган, которому нужно было передать соответствующее имущество.

При этом с апреля 2014 (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего у компании якобы не было возможности осуществлять реконструкцию объекта, которая нуждно было завершить до конца 2014 года.

Также суды отклонили аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь в договоре о приватизации "Днеправиа" не была определена даты начала реконструкции, а потому ООО "Галтера" имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

Напомним, Фонд госимущества в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

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Как сообщалось, суды рассматривали дело по иску Фонда госимущества о возвращении государству "Днеправиа" по второму кругу.

Так, в январе 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, отменив решения судов низших инстанций в деле по иску ФГИ к ООО "Галтера" о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал его на повтороное рассмотрение в суд первой инстанции. После смены власти в 2019 году все суды в этом деле встали на сторону частной компании.

Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФГИ и разорвал договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" в размере 94,572% уставного капитала общества, который был заключен между ФГИ и ООО "Галтера". Согласно решению суда, акции "Днеправиа" должны быть списаны в пользу государства.

Однако 27 июня 2018 года Днепропетровской апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Галтера" и отменил решение суда первой инстанции.

По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2018 года владельцем 99,45% акций авиакомпании было ООО "Галтера".

Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа", которую через суды начали возвращать государству весной, осталась без самолетов и в процедуре банкротства. У "Днипроавиа" также закончился срок действия сертификата эксплуатанта. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика переданы WindRose.

В октябре 2017 года ПАО "Укртатнафта" инициировала признание "Днеправиа" банкротом. Свою задолженность "Днеправиа" признала и решение суда о его подтверждении вообще не оспаривала.

Все указанные выше частные компании связывают с группой "Приват" и Игорем Коломойским.