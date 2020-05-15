Нацбанк перешел на электронные лицензии на перевод средств в гривне
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
Изменится, в частности, следующее:
- вместо бумажной формы лицензия на перевод средств становится электронной;
- внесение соответствующей учетной записи в реестр становится фактом выдачи заявителю лицензии на перевод средств. Со сведениями из реестра всегда можно ознакомиться на сайте Национального банка. Заявитель при необходимости в любое время сможет получить выписку из реестра в бумажной форме;
- в связи с переходом на электронную форму выдачи лицензии отменяются услуги по переоформлению лицензии на перевод средств и выдачи ее дубликата.
Ранее полученные "бумажные" лицензии остаются в силе, они не требуют замены, срок их действия не ограничивается.
Сведения о существующих участников рынка автоматически включены в реестр. При необходимости они всегда могут бесплатно получить выписку из нового электронного реестра.
Также снижена документальная нагрузка на участников рынка платежных услуг. В ряде случаев в случае изменения небанковское учреждение больше не должно подавать в Национальный банк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств.
Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов утвержденные постановлением правления Национального банка Украины от 8 мая 2020 года № 60, который вступает в силу с 16 мая 2020 года.