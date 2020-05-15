Swiss возобновит полеты в Украину во второй половине июня

Авиакомпания Swiss намерена возобновить регулярные рейсы из Цюриха в киевский аэропорт "Борисполь" во второй половине июня.

Об этом рассказала avianews.com пресс-секретарь авиаперевозчика Майке Фюлрот, передает БизнесЦензор.

"Восстановление расписания в июне будет происходить в несколько этапов с увеличением числа доступных рейсов в течение нескольких недель. Мы начнем летать в Киев в третью неделю июня раз в неделю. Еще один еженедельный рейс запланирован на четвертую неделю июня", - рассказала Фюлрот.

Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, первый рейс Цюрих-Киев может состояться уже в воскресенье, 21 июня. Следующий открытый для бронирования рейс значится спустя неделю - 28 июня.

C началом лета Swiss планирует расширить свою полетную программу из Цюриха и Женевы до 41 маршрута и 190 рейсов в неделю. В авиакомпании ожидают, что в июне смогут выполнять 15-20% рейсов от своего обычного расписания.

До приостановки полетов в Украину Swiss летала между Цюрихом и Киевом до шести раз в неделю.

Помимо Swiss, возобновить полеты в Украину в июне планирует Lufthansa, запустив рейсы Франкфурт-Киев с частотой три раза в неделю вместо прежней 20 раз в неделю.

Заявления авиакомпаний звучат на фоне неопределенности с открытием границ Украины для международного авиасообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление полетов. Криклий также опубликовал графику снятия ограничений на транспорте. Из нее следует, что международное авиасообщение в стране вернется в самый последний, третий этап выхода из карантина, сроки которого не называются.

Также до сих пор неясна позиция Брюсселя относительно того, будет ли продлено ограничение на въезд иностранцев в Шенгенскую зону.