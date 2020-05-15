Переводы от трудовых мигрантов в первом квартале превысили $2,9 миллиарда, – НБУ

Объем частных переводов в Украину традиционными и неформальными каналами в январе - марте 2020 года составил более $2,9 млрд, тогда как переводы из Украины за границу составили $154 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В том числе через системы перевода средств (без учета переводов на банковские счета или через карточные платежные системы и почтовые отделения) в Украину в первом квартале поступило $505 млн, что на 3,6% больше, чем в первом квартале 2019 года.

При этом средняя сумма одного перевода в Украину также незначительно выросла – с $348 до $361.

В то же время через системы перевода средств за границу были отправлено $106 млн, что на 41,3% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 40% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: до $447 по сравнению с $318 в первом квартале прошлого года.

"Самые популярные "коридоры" переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши; из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", – отмечается в сообщении.

Также увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств – до 58,26 млрд грн или $2,33 млрд в эквиваленте, что на 36% больше, чем в прошлом году в первом квартале.

75% переводов в пределах Украины обеспечила тройка лидеров внутригосударственных систем:

NovaPay (платежная организация ООО "Пост Финанс") – 39,56% переводов в пределах Украины;

"Почтовый перевод" (платежная организация ПАО "Укрпочта") – 23,71% переводов в пределах Украины;

"Финансовый мир" (платежная организация ООО "Украинская платежная система") – 11,89% переводов в пределах Украины.

Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с $12,5 млрд до $10 млрд.

В то же время Нацбанк ожидает, что падение переводов от трудовых мигрантов будет больше чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Напомним, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.