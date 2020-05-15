Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)" № 587-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступит в силу со дня его опубликования, передает БизнесЦензор.

Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

В частности, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

При этом Министерство здравоохранения должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Кроме того, закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

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Также установлено, что с целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кабмину и Минздраву поручено разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волн, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.

Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19.

Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве проведенных тестов, данные об обеспечении учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон на внеочередном заседании 7 мая.