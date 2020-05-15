Импорт электроэнергии в апреле упал в 3 раза, – "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

Украина в апреле 2020 года сократила импорт электрической энергии в три раза по сравнению с мартом – до 150,61 млн кВт-ч.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в апреле поступило 2,7 млн кВт-ч (менее 0,03% от общего производства электроэнергии), что в 3,4 раза меньше, чем в марте 2020 года.

При этом импорт электроэнергии из России в течение месяца не осуществлялся, а из Беларуси уменьшился в 2,9 раза (с 7,7 млн кВт-час до 2,7 млн кВт-ч).

Также для обеспечения операционной безопасности в апреле импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 98% (из России - на 100%, или на 72 млн кВт-ч, из Беларуси - на 57,06 млн кВт-ч).

Во исполнение постановления НКРЭКУ №766 от 8 апредя 2020 года пропускную способность межгосударственных связей по направлениям Украина-Беларусь, Украина-Россия, Беларусь-Украина и Россия Украина было ограничено до 0 МВт с 12 апреля по 30 апреля 2020 года.

Импорт в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающий синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в апреле 2020 составил 147,9 млн кВт-ч, что в 2,9 раза меньше, чем в марте 2020 года. Больше всего (102,94 млн кВт-ч) электроэнергии было импортировано из Словакии (в 3 раза меньше, чем в марте).

Для обеспечения операционной безопасности "острова Бурштынской ТЭС" в апреле было ограничено импорт из Словакии на 291 800 000 кВт-час.

Кроме этого, в период с 08:00 7 апреля в 18:00 8 апреля 2020 было дополнительно ограничено на 14,49 млн кВт-ч импорт электроэнергии со Словакией через проведение планового капитального ремонта ВЛ 400 кВ Мукачево-Капушаны.

Экспорт электроэнергии в апреле 2020 года составил 237,9 млн кВт-ч, что в 3,25 раза меньше, чем в марте. Экспорт за указанный период был наименьший за последние 3,5 года, начиная с сентября 2016 года (224,6 млн кВт-ч).

В то же время объемы экспорта в апреле превысили импорт на 58%. Больше всего было экспортировано в Венгрию (129,5 млн кВт-ч, что в 3,3 раза меньше, чем в марте).

Экспорт электрической энергии в апреле снизился в 3,3 раза и составил 237,9 млн кВт-ч. Данный показатель экспорта является наименьшим за последние 3,5 года, начиная с сентября-2016 он, когда он составлял 224,6 млн кВт-ч.

Объемы экспорта в апреле превысили объемы импорта на 58%. Наибольший объем был экспортирован в Венгрию – 129,5 млн кВт-ч, что в 3,3 раза меньше, чем в марте.