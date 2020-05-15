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Европарламент утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

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Европарламент утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро
Европейский парламент 547 голосами "за" поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Результаты голосования 15 мая в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщалось, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В том числе для Украины предусмотрено предоставить 1,2 млрд евро.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.

Автор: Галина Ялівець

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Как достали эти бесконечные потоки откровенной брехни. Какого хрена кредит называть помощью???
    Работодатель предоставил помощь, выплатив зарплату. Покупатель предоставил помощь магазину, оплатив товар. Продавец предоставил помощь покупателю, продав колбасу. Пассажир предоставил помощь таксисту, заплатив за проезд.
  • Blackman
    Так це кредит, який треба віддавати а не допомога,? Я запутався " со срання" з ранку сьогодні
    .
  • Иван Шумейко
    Сначал продадут землю "своим гражданам"-Коломойскому и др у которых по 3 пасспорта. А потом уже они продадут эту землю иностранцам с тройным наваром. Зеленый завер страну в долги и экономическую пропасть-никакие миллиард двести не закроют эту дыру. нужна сумма в 10 раз больше
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