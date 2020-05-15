Европарламент утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

Европейский парламент 547 голосами "за" поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Результаты голосования 15 мая в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщалось, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В том числе для Украины предусмотрено предоставить 1,2 млрд евро.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.