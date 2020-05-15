Кабмин занялся решением проблемы долгов и достройки объектов к Евро-2012

Кабинет министров Украины намерен определить потребность в средствах и разработать дорожную карту по аэропортам и объектам спортивной инфраструктуры, строительство которых было начато и не завершено в рамках Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это долги, которые были переписаны на эти структуры после того, как были ликвидированы несколько государственных организаций. Аэропорты часть своей инфраструктуры достроили за свой счет, но у них до сих пор есть бремя в виде долговых обязательств перед подрядчиками, с которыми как раз не был осуществлен расчет. Есть долги перед подрядчиками, которые реализованы и подтверждены. Есть долги, которые находятся на стадии оспаривания, потому что не введено в эксплуатацию. А есть еще незавершенная стадия, где вообще проект не реализован", - рассказал Немчинов.

Он отметил, что по стадиону "Арена Львов" в проекте были, кроме стадиона и подстанции, целая проектированная улица и достаточно много площадей благоустройства, для парковки автомобилей.

"Кстати, подстанция возле арены может питать целый микрорайон, а она не введена в эксплуатацию, потому что нужно пересматривать проект", - указал министр.

Немчинов напомнил, что на НСК "Олимпийский" еще осталась так называемая третья очередь - это зона гостеприимства, которая частично построена, но не введена в эксплуатацию, не проведена ее инсталляция, нет систем безопасности.

Министр подытожил, что в правительстве проводится анализ того, что есть, чтобы, используя более 4 млрд грн средств, замороженных на счетах госпредприятия "ФинИнПро" ("Финансирование инфраструктурных проектов"), которое занималось этими объектами, начать эти долги закрывать и вводить проекты в эксплуатацию.

"На одном из последних заседаний правительства, собственно, было принято решение по Одесскому аэропорту. И премьер также издал поручение, чтобы это был не только один объект, а разобраться, какая ситуация с аэропортом "Харьков", аэропортом Львова, с двумя аэропортами в Киеве, а также со стадионами и другими инфраструктурными объектами", - пояснил Немчинов.

Согласно данным ГП "ФинИнпро", которое в свое время было создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 ("Укревроинфрапроект") для осуществления привлечения средств под госгарантии, долг аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого составляет 418,3 млн грн, "Арены Львов" - 114 млн грн, "Автомобильных дорог" (Львов) - 148,5 млн грн, аэропорта "Донецк" - 122,5 млн грн, НСК "Олимпийский" - 139 млн грн.