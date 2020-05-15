Нацбанк вновь отложил вступление в силу требований к рекламе банковских услуг

Национальный банк отложил введение новых требований к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и ​​депозитах в рекламе, до 1 сентября.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №62 от 14 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Документом также утверждены требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков, которые также вступят в силу с 1 сентября.

"Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учтя сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в феврале НБУ уже откладывал вступление в силу новых требований до 2 июня, тогда как ранее требования к информации на сайтах банков должны были вступить в действие со 2 марта.

Согласно новым требованиям, реклама должна содержать основные условия получения кредита или размещения депозита.

Для кредита должна быть указана реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок.

Для депозита – процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Также реклама финансовых услуг не должна затруднять визуальное восприятие информации.

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При этом на собственных сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.

Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.

Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное.

"Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги. Также на сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит", – подчеркивают в НБУ.

Соблюдение банками требований к раскрытию информации в рекламе и на сайтах контролировать профильное подразделение Национального банка – Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.