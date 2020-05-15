Нацбанк раздал еще 670 миллионов рефинансирования
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.
На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.
Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.
Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".
Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.