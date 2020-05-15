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Нацбанк раздал еще 670 миллионов рефинансирования

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Нацбанк раздал еще 670 миллионов рефинансирования
Национальный банк Украины (НБУ) 15 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 667,3 млн грн под 8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Автор: Михайло Орлюк

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