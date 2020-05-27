В Украине за сутки зафиксировано больше 300 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 21 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 27 поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 54 тысячи 885 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: