"Медицинские закупки Украины" могут начинать процесс закупок, – Степанов

Министерство финансов согласовало паспорт бюджетной программы, позволяющий ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начать закупки лекарственных средств за средства госбюджета-2020, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вчера (во вторник) мы завершили все процедуры согласования, вчера Минфин согласовал паспорт бюджетной программы - документ, который разрешает начать закупки через МЗУ. Сегодня будет подписан приказ, и мы начинаем процесс закупок", - сказал он, отметив, что поставки за средства госбюджета 2020 года будут в 2021 году.

"Наверное, у кого-то возникнет вопрос, почему все это происходит 27 мая, а не начиная с 1 января. Для того, чтобы сложить все эти документы, необходимо иметь как минимум перечень лексредств, потребность в разрезе каждого медицинского препарата (…) По состоянию на 31 марта, когда я пришел в министерство, у нас даже не была собрана потребность из регионов. Конечно, для того, что собрать потребность и сверить ее с остатками лексредств, понадобится время", - добавил министр.

При этом Степанов заявил, что к концу года пациенты обеспечены препаратами.

"Что касается обеспечения 2020 года: на сегодняшний день у нас остаток лексредств на 3,9 млрд грн. Еще ожидаем от международных партнеров, которые поставляют эти лексредства на сумму 4,6 млрд грн. То есть в общем это 8,5 млрд – на такую сумму мы получим лескредства абсолютно по всех программам", - сказал Степанов.

Он сообщил о планах создать программу, которая дасть возможность видеть остатки лексредств в разрезе каждого препарата, каждого медучреждения.