Страховые компании сократили объемы перестрахования на 37%

Страховые компании Украины в январе-марте 2020 года по договорам перестрахования рисков уплатили страховых премий в размере 2,78 млрд грн, что на 37,4% или на 1,66 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, несмотря на то, что в 1 квартале 2020 года чистые страховые премии по сравнению с аналогичным периодом 2019 увеличились всего на 1,8% до 9,85 млрд грн ситуация на рынке перестрахования изменилась.

Во-первых, усилилось сотрудничество с международными перестраховщиками. Так перестраховщикам-нерезидентам уплачено 884 млн. грн, что на 12,6% или на 98,9 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 (за I квартал 2019 – 785,3 млн. грн). В 1 квартале 2020 года как и ранее преимущественно перестрахование осуществляется в страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Наиболее активно сотрудничали с Украиной в сфере перестрахования страховщики и специализированные перестраховщики из Германии, на которых пришлось 19,7% объемов премий в этом сегменте, а также Австрии (19,4%), Великобритании (14,6%), Польши (12,4%), Франции (7,2%), Швейцарии (5,6%), Италии (3,9%), Чехии (3,8%), США (3%) и Бельгии (2,4%), а на остальных пришлось менее 2%.

За январь-март 2020 года перестраховщики-нерезиденты осуществили страховых выплат в размере 473 млн грн., что на 62,2% или на 181 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 (за I квартал 2019 – 292 млн. грн). Значительная доля участия пришлась на перестраховщиков из Чехии (31,2%), Германии (24,3%), Польши (17,6%), Великобритании (9%), Австрии (7,6%), Франции (2,4%) и Италии (2,4%), на остальные - менее 2%.

Во-вторых, произошли существенные сокращения операций на рынке внутреннего перестрахования. Так перестраховщикам-резидентам в 1 квартале 2020 года уплачено страховых премий в размере 1,89 млрд грн, что на 48,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 (за I квартал 2019 — 3,65 млрд грн).

По его мнению, этому способствовали новые требования к качеству активов страховщиков, закрепленные изменениями в положение об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика, утвержденные распоряжением Нацкомфинуслуг №850, которые вступили в силу с 8 ноября 2019 года.

Указанное положение Нацкомфинуслуг стало существенным шагом к усилению требований по платежеспособности и ликвидности страховых компаний, т.к. если у страховщика уровень входящего перестрахования превышает 10% или уровень исходящего перестрахования превышает 50%, то такой страховщик должен софрмировать 60% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков) низкорисковыми активами (ОВГЗ, текущие счета и депозиты в банках с рейтингом не менее "АА" по национальной рейтинговой шкале и их облигации, облигации международных финансовых организаций, остаток средств страховщика в централизованных фондах МТСБУ, права требования к перестраховщикам-нерезидентам по договорам авиационного страхования, международной системы "Зеленая карта" и ядерного страхования), подчеркнул Залетов.