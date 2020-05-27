В Киеве откроют ТРЦ и гостиницы до конца недели
Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.
"Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве - с соблюдением санитарных норм и регламентов – начнут открывать с субботы, 30 мая", - сообщил Кличко.
Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.
"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения", - отметил мэр.
Рестораны в отелях будут работать на вынос и на обслуживание.
"Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - подчеркнул Кличко.