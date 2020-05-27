Инициаторами отмены конкурса на главу "Укрнафты" стали представители Коломойского, – член набсовета

Инициаторами прекращения конкурса на должность председателя правления АО "Укрнафта" и назначения занимавшего должность и.о. главы компании Олега Геза главой правления были представители миноритарных акционеров.

Об этом независимый член наблюдательного совета "Укрнафты" Андрей Бойцун, возглавляющий комитет по назначениям и вознаграждениям, заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Он уточнил, что исход голосования набсовета по этому вопросу решил голос одного из трех представителей мажоритария – НАК "Нафтогаз Украины", который поддержал двух представителей миноритариев и трех независимых членов, номинированных миноритариями.

Бойцун уточнил, что против отмены конкурса кроме него проголосовало еще два независимых члена, номинированных "Нафтогазом" (экс-замминистра финансов Елена Макеева и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой), а также глава набсовета, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Глава комитета указал, что согласно выпущенному "Укрнафтой" без согласования с набсоветом пресс-релизу, ожидается согласование трудовых условий трудоустройства Геза в должности главы правления. По словам Бойцуна, на этой неделе должно пройти заседание набсовета, которое может поручить номинационному комитету разработать существенные условия контракта с Гезом.

По его мнению, такое решение набсовета "Укрнафты" должно заинтересовать правление и наблюдательный совет "Нафтогаза", чтобы с ним разобраться, так как раньше мажоритарий говорил, что выступает за прозрачный конкурс.

Бойцун отметил, что конкурс был проведен уже на 95% и он попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца. При этом он добавил, что предложение провести набсовету собеседование с отобранными пятью кандидатами и Гезом перед принятием решения, было отвергнуто.

"Если сравнить с футболом, то выглядит так, что за один тур до конца чемпионата ситуацию заморозили, а команду с условного 9-го места просто решили "назначить" чемпионом", – привел аналогию глава номинационного комитета.

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Как сообщалось, набсовет "Укрнафты" 20 мая решил прекратить конкурсный отбор председателя правления и назначила на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы правления с мая 2019 года.

Как отмечало отраслевое издание enkorr, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 году и является креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

По данным источников издания, Олег Гез был уполномочен вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" в лице Юрия Витренко о разделе "Укрнафты" и решении проблемных вопросов, центральным из которых является погашение долгов НАКа за природный газ.

Как сообщалось, ранее в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Перед этим Витренко заявлял, что назначение нового главы правления компании по итогам конкурса сдерживает только карантин.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.