Morgan Stanley закрыл банк в России

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций ООО "Морган Стэнли банк" на основании поданного ним ходатайства.

Как сообщается в информации российского банковского регулятора, ходатайство было направлено в связи с решением единственного участника кредитной организации о ее добровольной ликвидации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По размеру активов по состоянию на 1 мая кредитная организация занимала 279 место в банковской системе Российской Федерации.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, она не была участником системы страхования вкладов.

Как сообщалось, о планах группы Morgan Stanley ликвидировать в 2020 году свою российскую "дочку" говорилось в финансовом годовом отчете российского банка за 2018 год. Также банк планировал отказаться от брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие подразделения.

В начале 2020 года "Московская биржа" сообщила о продаже "Морган Стэнли банком" перед уходом с рынка принадлежавшей ему одной акции "Национального расчетного депозитария" (НРД).

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. Лицензия "Морган Стэнли банку" была выдана 15 лет назад, в июне 2005 года.