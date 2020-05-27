"Укрзализныця" возобновила работу билетных касс на вокзалах

АО "Укрзализныця" 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

Об этом сообщил и. о. председателя правления компании Иван Юрик, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами размещены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами", – уточнил и.о. главы компании.

Он добавил, что пассажирам без средств индивидуальной защиты, в частности маски, билеты не будут продаваться.

Как сообщалось, "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+" и девять ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня.

Продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты также можно приобрести онлайн.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.