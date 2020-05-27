Кабмин продлил запрет на экспорт защитных костюмов и масок

Кабинет министров Украины продлил до 1 июля запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании сегодня, сообщает БизнесЦензор.

Постановлением предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, которые необходимы для проведения мер для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, на срок до 1 июля 2020 года.

"Мы продлеваем запрет экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики Игорь Петрашко.

По словам министра, при этом разрешается экспорт из Украины водонепроницаемых костюмов и халатов герметичных одноразовых с определенной маркировкой. Документ приняли с доработкой в один день.

12 марта Кабинет министров ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства до 6 июня.