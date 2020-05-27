Беглый бизнесмен Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты"
Эту информацию подтвердил сам Смалийчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Football.ua.
Как сообщал БизнесЦензор, корпоративные права на львовский футбольный клуб "Карпаты" будут бесплатно переданы в собственность общины города. Соответствующее решение поддержал Львовский городской совет.
В свою очередь на сайте ФК "Карпаты" сообщалось, что корпоративные права на львовский футбольный клуб будут бесплатно переданы в собственность общины города. "Карпаты" переходят в собственность общины города Львова", – отмечается в сообщении клуба.
Напомним, в последнее время футбольный клуб испытывал финансовые трудности и задерживал выплату зарплат футболистам.
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Как сообщалось, собственником футбольного клуба "Карпаты" является Петр Дыминский.
Напомним, в марте 2018 года Печерский районный суд повторно заочно арестовал бизнесмена Дыминского после отмены предыдущего решения об аресте апелляционным судом.
МВД 11 декабря 2017 года объявило бизнесмена в розыск после того, как 18 августа автомобиль из его кортежа врезался в "Опель", за рулем которого находилась женщина, которая погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился Дыминский.
В июне 2019 года близкий к Виктору Медведчуку нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его реальным владельцем был Дыминский.
Осенью 2019 года Петр Дыминский вышел из состава акционеров АО "Банк инвестиций и сбережений", в котором ему принадлежало 5,67% акций.