Беглый бизнесмен Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты"

Футбольный агент Олег Смалийчук заявил, что купил права на футбольный клуб "Карпаты" у беглого бизнесмена Петра Дыминского.

Эту информацию подтвердил сам Смалийчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Football.ua.

Как сообщал БизнесЦензор, корпоративные права на львовский футбольный клуб "Карпаты" будут бесплатно переданы в собственность общины города. Соответствующее решение поддержал Львовский городской совет.

В свою очередь на сайте ФК "Карпаты" сообщалось, что корпоративные права на львовский футбольный клуб будут бесплатно переданы в собственность общины города. "Карпаты" переходят в собственность общины города Львова", – отмечается в сообщении клуба.

Напомним, в последнее время футбольный клуб испытывал финансовые трудности и задерживал выплату зарплат футболистам.

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Как сообщалось, собственником футбольного клуба "Карпаты" является Петр Дыминский.

Напомним, в марте 2018 года Печерский районный суд повторно заочно арестовал бизнесмена Дыминского после отмены предыдущего решения об аресте апелляционным судом.

МВД 11 декабря 2017 года объявило бизнесмена в розыск после того, как 18 августа автомобиль из его кортежа врезался в "Опель", за рулем которого находилась женщина, которая погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился Дыминский.

В июне 2019 года близкий к Виктору Медведчуку нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его реальным владельцем был Дыминский.

Осенью 2019 года Петр Дыминский вышел из состава акционеров АО "Банк инвестиций и сбережений", в котором ему принадлежало 5,67% акций.