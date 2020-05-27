Нацбанк ухудшит прогноз падения экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%.

Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.