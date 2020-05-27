Кабмин утвердил планы создания объединенных общин в последних трех областях

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, утвердил перспективные планы формирования территорий общин Запорожской, Львовской и Одесской областей.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram.

"Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации – утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации по перспективному плана АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован немедленно после деоккупации полуострова", – сообщил премьер.

По словам премьера, утвержденные по всей территории страны перспективные планы позволят расширить возможности отдельных общин.

Кка сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 мая утвердил перспективные планы формирования территорий общин Днепропетровской, Киевской (обе – с доработкой), Ривненской и Сумской областей.