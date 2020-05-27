Европейский центробанк ухудшил прогноз падения экономики еврозоны

Экономика еврозоны, скорее всего, сократится на 8-12% в этом году из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Ранее ЕЦБ прогнозировал снижение ВВП на 5-12%, однако Лагард сказала, что этот "мягкий" сценарий уже устарел, а итоговые показатели будут находиться в диапазоне от "среднего" до "жесткого" сценария.

Как сообщалось, ранее Лагард называла наихудшим сценарием падение экономики еврозоны в 2020 году на 15% в результате пандемии коронавируса.