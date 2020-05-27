Lufthansa отложила запуск рейсов в аэропорт "Борисполь"

Авиакомпания Lufthansa перенесла запуск рейсов Франкфурт-Киев в аэропорт "Борисполь" на 15 июня.

Это показал проведенный avianews.com мониторинг системы бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

При этом авиакомпания намерена почти в два раза увеличить частоту полетов - до пяти рейсов в неделю. Они запланированы на будние дни по смешанному расписанию.

Вылеты из Киева по понедельникам, средам и пятницам будут выполняться в 10:20, по вторникам и четвергам - в 17:35.

Первоначально Lufthansa планировала возобновить полеты в Украину 1 июня, открыв маршрут Франкфурт-Киев с частотой три раза в неделю.

Изменение в системе бронирования произведено после того, как правительство Украины приняло постановление, которым работа аэропортов страны может быть возобновлена в эпидемиологически благоприятных регионах с 15 июня.

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На данный момент обновленное расписание для полетов в Украину на июнь в системы бронирования загрузили авиакомпании Lufthansa, Swiss и Ryanair.

Czech Airlines планировала возобновить полеты из Праги в Киев и Одессу в конце мая, затем перенесла старт на начало июня. Сейчас продажа билетов на данные маршруты закрыта до конца июня.