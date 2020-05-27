Кабмин одобрил меморандум о поставках сжиженного газа из США

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports по вопросу возможных поставок газа в Украину и развития газовой инфраструктуры.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект решения представила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии поставкам газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучения возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", – сказала Буславец.

По ее просьбе проект меморандума был утвержден с доработкой на протяжении одного дня.

Как сообщалось, в марте заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявил, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров газа ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ).

По словам чиновника, уже подписано письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, а меморандум с этой компанией будет содержать конкретные цифры и обязательства.

Ожидается, что оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины".

В феврале дочерняя компания оператора польской газотранспортной системы Польши Gaz-System SA – Polskie LNG –подписала контракт с компаниями POPR s TGE Gas Engineering на развитие регазификационных установок сжиженного газа в LNG-терминале в городе Свиноусце.

Благодаря выполнению работ регазификационные мощности терминала будут увеличены на 50% – до 7,5 млрд кубометров газа в год к концу 2021 года.

Напомним, 31 августа 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики с целью налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу.