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Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла

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Украина ввела новый налог на мазут и минеральные масла
Украина ввела акцизный налог на мазут и масла в размере 213,5 евро за тысячу литров.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены законопроектом №1210, который президент Владимир Зеленский подписал 21 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Ставка акциза вводится на товарные коды 2710 19 75 00 и 2710 19 99 00, по которым в 2019 году в страну поступило 146,2 тыс. тонн масел. По оценкам участников рынка, это 90% всех видов масел, присутствующих на украинском рынке.

Под эти коды подпадают все базовые, индустриальные, трансформаторные масла, за исключением некоторых специфических видов.

Также акциз вводится на товарные коды с 2710 19 62 00 по 2710 19 68, по которым маркируется импорт и экспорт мазута.

В частности, в 2019 году Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ экспортировали 251 тыс. тонн мазута под кодом 2710 19 68 10 и 12 тыс. тонн – под кодом 2710 19 64 00.

В компании "Укргаздобыча", одной из двух крупнейших производителей мазута, сообщили, что на данный момент изучают новые изменения в законодательство.

В то же время по данным трейдеров, один из крупнейших поставщиков масел в Украину компания "Лукойл" временно приостановила отгрузки в Украину. Трейдеры считают, что изменения в Налоговый кодекс могут привести к полной остановке рынка масел, поскольку признание их подакцизными товарами автоматически ужесточает требования по их учету и перемещению. В частности, хранение подакцизных товаров возможно только на акцизных складах, которых для резервуаров под размещение масел не существует.

Как сообщалось, подписанный президентом законопроект №1210 был принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Однако при его принятии в законопроект было внесено большое количество других налоговых изменений. В частности, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет и возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Verter_98
    Акциз полностью ликвидирует рынок мазута в Украине. Решение 100% с коррупционным интересом. Кому-то хочется устранить конкурента на энергорынке и заодно поднять стоимость электроенергии .
  • ODNAKO
    А с чего ввели акциз на мазут? понятно на топливо, бензин, дизель, акциз должен идти фонд-дорог, а мазут тут каким боком, он же используется как газ, это как бы ввели дополнительную плату 200 евро за 1000 кубов газа, власть там совсем нахрен рехнулась, на рынках Европы стоимость мазута ниже украинского акциза на 100% в ЕС стоимость мазута 1 тонна 100 евро... а у нас акциз двести, все **** делаеться, чтоб инвестор в Украину пришел)))
  • ODNAKO
    ты посмотри, кто основной потребитель..., 95% мазута используется как топливо для ТЭЦ и этот акциз каждый из нас заплатит уже осенью в платежках за электричество...
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