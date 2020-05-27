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Розничные цены на автогаз превысили 10 гривен за литр

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Розничные цены на автогаз превысили 10 гривен за литр
Розничные сети АЗС 27 мая повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-50 копеек за литр, что привело к росту средней цены автогаза по Украине на 14 коп. – до 10,01 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 8 копеек – до 9,42 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Одесской области, где группа увеличила цены сразу на 40 копеек – с 9,3 до 9,7 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10-30 коп./л.

Сеть WOG в среднем повысила цены на 10 копеек – до 10,86 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,78 грн/л.

"БРСМ-Нафта", KLO и "Авантаж" повысили цены на 15-20 копеек, "Автотранс" – на 25 коп./л.

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Как сообщалось, за неделю с 15 по 22 мая цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 93 копейки или на 10,8% – до 9,55 грн/л.

Стремительный рост оптовых цен на автогаз начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса. 

По данным "А-95", за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 57% (на 6030 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,65 грн/л).

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л

Автор: Михайло Орлюк

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