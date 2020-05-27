Совет Нацбанка усомнился в целесообразности поддержки национальной платежной системы
Соответствующие рекомендации Совета по итогам заседания 26 мая обнародованы на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.
"Проанализировать экономическую целесообразность поддержки НПС "Простир" и предпринять действенные меры по повышению эффективности ее работы, в том числе, путем более активного привлечения НПС "Простир" к обслуживанию пенсионных и других государственных социальных выплат, в частности, в отдаленных местностях и населенных пунктах", – сказано в сообщении.
Кроме того Совет НБУ поручил правлению способствовать распространению инновационных инструментов безналичных расчетов на платформе НПС "Простир", в частности, обеспечив возможность использования сервисов GooglePay или ApplePay.
При этом Кабинету министров и Национальному банку рекомендовано осуществить поэтапный перевод всех получателей пенсионных и других государственных социальных выплат в безналичной форме путем оформления платежных карточек национальных платежных систем.
Как сообщалось, Национальный банк Украины планировал активизировать эмиссию платежных карт национальной платежной системы "Простир" и увеличить долю национальной системы в общем объеме безналичных операций.
По данным НБУ, по итогам 2019 года платежная система "Простир" насчитывала 51 участника, из которых 61% осуществляют эквайринговую и/или эмиссионную деятельность. Карточки "Простир" принимали 98% торговых платежных терминалов.
НПС "Простир" – это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком Украины, расчеты в которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины.