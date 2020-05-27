Кабмин утвердил концепцию реформы оплаты труда госслужащих
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Кабинет министров на заседании в среду, 5 мая, утвердил Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам государственной службы, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, концепция призвана изменить систему и подходы к регулированию оплаты труда в сфере государственной службы для повышения ее конкурентоспособности, а также приведения правительственного регулирования оплаты труда в соответствие с международными стандартами, в частности OЭCP/SIGMA.
В частности, новая модель оплаты труда государственных служащих предусматривает:
- единый подход к начислению заработной платы, путем усиления ее финансовой части (не менее 70%) и уменьшение переменной составляющей (не более 30%);
- установление уровня оклада в соответствии с классификацией должностей, исходя из ценности должности (объема, сложности работы и уровня ответственности);
- проведение прозрачного распределения (перераспределения) фондов оплаты труда в государственных органах, а также бюджетных средств на оплату труда между ними.
Ожидается что результатом внедрения реформы оплаты труда в государственных органах станет повышение престижа государственной службы, привлечение на работу опытных специалистов, повышение эффективности госслужащих, снижение коррупционных рисков.