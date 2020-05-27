Кабмин утвердил концепцию реформы оплаты труда госслужащих

Кабинет министров на заседании в среду, 5 мая, утвердил Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам государственной службы, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, концепция призвана изменить систему и подходы к регулированию оплаты труда в сфере государственной службы для повышения ее конкурентоспособности, а также приведения правительственного регулирования оплаты труда в соответствие с международными стандартами, в частности OЭCP/SIGMA.

В частности, новая модель оплаты труда государственных служащих предусматривает:

единый подход к начислению заработной платы, путем усиления ее финансовой части (не менее 70%) и уменьшение переменной составляющей (не более 30%);

установление уровня оклада в соответствии с классификацией должностей, исходя из ценности должности (объема, сложности работы и уровня ответственности);

проведение прозрачного распределения (перераспределения) фондов оплаты труда в государственных органах, а также бюджетных средств на оплату труда между ними.

Ожидается что результатом внедрения реформы оплаты труда в государственных органах станет повышение престижа государственной службы, привлечение на работу опытных специалистов, повышение эффективности госслужащих, снижение коррупционных рисков.